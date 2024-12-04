SuperJob: 33% опрошенных ставропольцев назвали зарплату главным фактором мотивации на работе

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Ставропольского края и выяснил, какие рабочие моменты положительно влияют на их мотивацию. Результаты исследования опубликовал NewsTracker.
Так, 33% респондентов назвали рост зарплаты главным фактором повышения производительности. Еще 10% ставропольцев проголосовали за премии и бонусы, 8% — внедрение нового оборудования на рабочем месте.
Кроме того, 7% участников признались, что результаты трудовой деятельности улучшаются при четкой постановке задач. Для 6% важно обучение персонала. Минимизация простоев мотивирует 3% опрошенных, командная работа — 2%.
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