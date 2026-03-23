SuperJob: 32% петербуржцев воспринимают безделье как отдых и расслабление

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди работающих жителей Санкт-Петербурга, чтобы выяснить, как они относятся к безделью. Об этом сообщил Piter TV .

Результаты показали, что для большинства горожан (32%) безделье — это прежде всего отдых и расслабление. Однако восприятие этого явления неоднозначно: 17% понимают его буквально как полное бездействие, 11% считают тунеядством, а 9% ассоциируют исключительно с ленью. Для 8% безделье — это скука, а 7% представляют его как лежание на диване с гаджетами.

Идеальный день безделья для петербуржцев выглядит так: 31% предпочитают пассивный отдых дома: просмотр телевизора, сериалов или листание ленты в смартфоне, 18% мечтают просто выспаться и восстановить силы, 16% выбрали бы активный досуг — прогулку или выезд на природу, 13% не представляют отдых без вкусной еды.