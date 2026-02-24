SuperJob: 25% нижегородцев назвали педагогов и воспитателей представителями самых недооцененных профессий

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Нижнего Новгорода, чтобы выяснить, какие профессии они считают наиболее недооцененными в области оплаты труда. Большинство респондентов указали на педагогов и воспитателей (25%), подчеркнув, что их заработная плата не соответствует интенсивности и значимости выполняемой ими работы, написало НИА «Нижний Новгород».