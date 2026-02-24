SuperJob: 25% нижегородцев назвали педагогов и воспитателей представителями самых недооцененных профессий
Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Нижнего Новгорода, чтобы выяснить, какие профессии они считают наиболее недооцененными в области оплаты труда. Большинство респондентов указали на педагогов и воспитателей (25%), подчеркнув, что их заработная плата не соответствует интенсивности и значимости выполняемой ими работы, написало НИА «Нижний Новгород».
Второе место заняла сфера здравоохранения, где 19% опрошенных считают оплату труда врачей, медсестер и фельдшеров недостаточной. Третье место заняли квалифицированные рабочие заводов и строительных бригад, набравшие 12% голосов.
Женщины чаще обращали внимание на недооцененность профессий в образовании, медицине и розничной торговле, тогда как мужчины делали акцент на необходимости повышения заработной платы рабочих специальностей и инженерных работников.