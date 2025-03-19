SuperJob: 20% петербуржцев никогда не слышали благодарности от руководителя

Аналитики сервиса SuperJob опросили трудоустроенных жителей Северной столицы и выяснили, что 20% горожан никогда не слышали слов благодарности от своего руководителя. Результаты исследования опубликовал «Петроград».
По данным специалистов, шесть из десяти петербуржцев удостаивались похвалы от начальника. Женщин хвалят чаще мужчин. Кроме того, у тех, кто зарабатывает меньше 100 тысяч рублей, значительно выше вероятность получить благодарность от руководства по сравнению с более высокооплачиваемыми сотрудниками.
А вот 20% респондентов отметили, что за все время работы ни разу не получили одобрения от начальства — только замечания.
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