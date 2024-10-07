Superjob: 20% молодежи отказываются от завтрака

Среди респондентов младше 34 лет 20% пропускают завтрак в будние дни. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные исследования сервиса Superjob.

Там также говорится, что каждый третий (29%) выбирает кашу в качестве завтрака. Еще 28% предпочитают яичницу, омлет или вареные яйца, а каждый четвертый — делает выбор в пользу бутербродов.

Утренние остатки из холодильника едят 13%, столько же ограничиваются только чашкой кофе, а 12% — чашкой чая.

Творог на завтрак выбирают 9%, йогурты — 5%, а по 2% завтракают печеньем и сыром. Среди других предложений были выпечка, фрукты и овощи, мюсли, блинчики, сырники, мясо или рыба, макароны, орехи и другие продукты. Женщины чаще останавливаются на бутербродах и йогурте.