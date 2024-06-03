SuperJob: 11% опрошенных россиян назвали работу бухгалтеров самой скучной

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, какую работу россияне считают самой скучной. Результаты исследования опубликовал RT.

Так, 11% участников назвали унылой деятельность бухгалтеров. Еще 11% так же оценили службу охранников, 6% — офисный труд.

А вот профессии врача и инженера попали в список наиболее увлекательных. Интерес у респондентов также вызвала работа дизайнеров и ученых.

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