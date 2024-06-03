SuperJob: 11% опрошенных россиян назвали работу бухгалтеров самой скучной
Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, какую работу россияне считают самой скучной. Результаты исследования опубликовал RT.
Так, 11% участников назвали унылой деятельность бухгалтеров. Еще 11% так же оценили службу охранников, 6% — офисный труд.
А вот профессии врача и инженера попали в список наиболее увлекательных. Интерес у респондентов также вызвала работа дизайнеров и ученых.
ВСУ потерпели крах при попытке высадиться на левом берегу Днепра
«До сих пор трясет». Лера Кудрявцева и ее дочь чудом спаслись от падающих декораций
Белгородские автобусы оснастят средствами РЭБ
Нидерланды разрешили удары F-16 по России
Участника банды Басаева задержали за нападение на Буденновск в 1995 году
Инвесторы подали свыше миллиона заявок на обмен замороженных активов
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте