«Супермаму Подмосковья» выбрали в Мытищах

Финал конкурса «Имя ее — мама» состоялся в Мытищах. Восемь многодетных матерей из Подмосковья преодолели несколько конкурсных этапов и активно готовились к соревнованию.

Тему сезона — «Мама — стихия!» — раскрыть можно было не только в конкурсах, но и через творческие номера, дефиле в вечерних нарядах и презентацию арт-костюмов. На прошлых этапах участницы должны были проявить себя в готовке, моделинге и ораторском искусстве. Кроме того, им нужно было защитить собственный социальный проект. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд «Исток» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России. Его главная задача — отвлечь женщин от рутины и раскрыть их творческий потенциал.

«Алмаз превращается в бриллиант после огранки. Так и женщины: чем больше граней подсветишь, тем ценнее и ярче они становятся. Этот конкурс был организован для того, чтобы дать возможность нашим многодетным семьям засиять так, чтобы мы все залюбовались», — заявила президент фонда и председатель отделения Екатерина Богдасарова. Победительницей стала Светлана Порскова из Химок. Дома ее ждут четверо сыновей и дочь. «Я очень рада, что мои дети смогут гордиться мной и действительно сказать, что их мама — „Супермама Подмосковья“», — призналась она.

Всего в конкурсе участвовали 54 женщины. В жюри входили представители подмосковных властей и бизнеса, а также Союза женщин России, в том числе его президент, экс-депутат Госдумы Екатерина Лахова, и председатель, телеведущая Мария Ситтель.