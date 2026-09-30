SUNLIGHT: пермяки тратят на украшения для себя в среднем 8,2 тысячи рублей

Жители Перми тратят на покупку ювелирных изделий для себя в среднем 8,2 тысячи рублей. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на исследование сети SUNLIGHT.

По данным опроса более 1200 респондентов старше 18 лет, расходы пермяков оказались на 500 рублей больше, чем у жителей Екатеринбурга. В рейтинге из 17 городов исследования Пермь разделила 11–12-е место с Воронежем.

Аналитики отметили, что в России меняется отношение к покупке ювелирных изделий: люди все чаще покупают их себе сами. Зумеры стали первым поколением, которое чаще приобретает драгоценности самостоятельно (49,5%), чем получает в подарок (23%). Почти 64% участников опроса назвали нормой самостоятельную покупку женщиной украшений, в том числе дорогих.