Sunlight начнет продавать золотые слитки в магазинах

До конца этого года сеть Sunlight пустит в продажу инвестиционные золотые слитки. Об этом заявил директор компании Юрий Колеров в беседе с РБК .

По его словам, в Москве такие товары появятся до конца декабря, а в остальных городах России — в начале следующего года.

Собеседник журналистов подчеркнул, что Sunlight будет запускать обратный выкуп инвестиционных слитков, но это коснется только тех, что реализовали в магазинах компании. Также будут выкупать поврежденное золото по цене, близкой к рыночной.

«Любая, даже самая маленькая царапина на инвестиционном слитке для банков критична, и банки такие слитки обратно не выкупают или выкупают по очень низкой цене», — заявил Колеров отметив, что в Sunlight не будет таких ограничений.

Ранее финансовый аналитик Владимир Чернов заявил, что инвестиции в золото — это хороший способ сохранить свои деньги в нынешней экономической ситуации. Он отметил, что купить инвестиционное золото можно в банках.