Сумму корпоративного маткапитала предложили увеличить до миллиона рублей

Демографический корпоративный стандарт для поддержки работников с детьми разработали для российских работодателей. Эту тему обсудили на заседании Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) 20 февраля, сообщила «Парламентская газета».
Сенаторы, представители ведомств и эксперты предложили увеличить суммы корпоративных маткапиталов, не облагаемых налогами и взносами, до миллиона рублей, отмечает телеканал «Мир 24».
Стандарт включает рекомендации по гибкому графику для родителей младшеклассников и материальной помощи при значимых событиях. Специалисты считают выплаты эффективным стимулом наряду с федеральным и региональным маткапиталами.
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