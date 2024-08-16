Сухая и жаркая погода установится в Ростове-на-Дону до сентября

Сухая и жаркая погода ожидает жителей Ростова-на-Дону до конца лета. Дождей до сентября практически не будет, сообщил сайт rostovgazeta.ru.

По прогнозам синоптиков, оставшиеся две недели лета будут преимущественно солнечными. Средняя температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью столбики термометров могут опускаться до +23 градусов.

Отмечается, что до конца лета в Ростове-на-Дону будет только один дождливый день — 31 августа.