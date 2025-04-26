Ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун опроверг возможность пробуждения в гробу. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, летаргический сон — вымысел, подкрепленным литературными произведениями и народными преданиями. В реальности система определения смерти в России устроена так, что вероятность ошибочной отправки живого человека в морг крайне мала.

«Естественно, мы не можем на 100% исключать такую возможность, но она касается в первую очередь каких-то очень отдаленных уголков нашей страны», — добавил специалист.

Он пояснил, что сама процедура начинается с вызова скорой помощи, которая снимает кардиограмму и выявляет ранние трупные изменения. Медицинские работники заполняют специальный документ, а на место происшествия выезжает оперативная группа или приходит участковый. Они еще раз фиксируют признаки смерти, добавила «Свободная пресса».