Судмедэксперт Решетун отметил, что цвет кровоподтека не определяет давность травмы

Цвет кровоподтека позволяет лишь ориентировочно судить о давности его появления, но не дает точного срока. Об этом Life.ru сообщил судмедэксперт, специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговского университета Алексей Решетун.

Кровоподтек возникает при разрыве сосудов с излиянием крови в подкожную клетчатку. Со временем скопившаяся кровь утилизируется организмом, а повреждение меняет оттенок от красного или фиолетового до желтоватого или зеленоватого. Эксперт Решетун отмечает, что кровоподтек не всегда образуется в момент удара, поэтому осмотр целесообразно повторить через день или два.

На характеристики синяка влияют глубина, особенности сосудов и состояние крови, поэтому размер кровоподтека не позволяет определить силу удара. Решетун призвал обращать внимание на синяки, появляющиеся без причины и в большом количестве, так как это может указывать на нарушения в организме. В такой ситуации рекомендуется обратиться к врачу, в частности к гематологу.