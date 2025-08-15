Судимым тут не место: зачем в России хотят ужесточать требования к курьерам

В Госдуме предложили запретить судимым работать курьерами и ввести административную ответственность за доставку продуктов питания без медкнижки. К чему приведут такие предложения и почему в этом есть рациональное зерно, рассказал 360.ru HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян.

Он поддержал идею не брать в курьеры людей с судимостью, если речь идет о тяжких или особо тяжких преступлениях.

«Вы представляете, домой приходите, а там ребенок открывает. Или человек грабил дома, а там какая-нибудь бабуля немощная, которой заказали доставку», — подчеркнул Мурадян.

Говоря о медицинских справках, собеседник 360.ru отметил, что это может быть логично, если человек доставляет продукты и как-либо с ними соприкасается, но если речь идет о корреспонденции, мебели или, например, запечатанных бутылках с водой — это только создаст дополнительную нагрузку на бизнес и повысит стоимость курьерской доставки. К тому же, по словам эксперта, наемные работники из многих стран и так сдают тесты на самые опасные заболевания.

«Платить за доставку по цене черной икры я не готов. Уверен, что вы тоже не хотели бы, чтобы, если нет хлеба из „Вкусвилла“, доставка из „Самоката“ стоила 800 рублей. Лучше уж самим сходить», — подытожил HR-специалист.

Ранее в Санкт-Петербурге запретили мигрантам работать курьерами и таксистами.