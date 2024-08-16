Суд вынес первые решения за продажу семян ипомеи трехцветной в России

Интернет-магазины, продающие семена ипомеи трехцветной, по решению суда включили в Единый реестр запрещенных сайтов в РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебных дел.

Российское правительство включило ипомею трехцветную в список растений, подлежащих контролю из-за содержания в них наркотических или психотропных веществ.

На некоторых сайтах, доставляющих в Россию товары из-за рубежа, обнаружили информацию о продаже ипомеи трехцветной. По решению суда эти данные признали толкающими россиян на преступление, поэтому такие страницы и попали в реестр запрещенных.

При этом семена этого растения еще доступны для заказа через интернет. Их ценник варьируется от восьми тысяч 250 рублей до девяти тысяч рублей.

До этого депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов объяснял, что выращивание ипомеи трехцветной грозит гражданам штрафом, арестом или даже лишением свободы. При хранении или получении трех граммов семян растения речь пойдет уже об уголовном преступлении.