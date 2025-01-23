Суд в Петербурге запретил песни «Молодого Калуги»

Петербургский суд запретил к распространению несколько песен рэпера «Молодой Калуга» после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В списке оказались композиции «Больше», «Марафет», «Джип» и Narko-9. Прокуратура направила тексты песен экспертам ГБУ ДПО Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования имени Ушинского.

Согласно заключению специалистов, композиции содержат признаки побуждения к насильственным действиям, а также информацию, которая может побудить детей к употреблению алкоголя. Суд признал песни рэпера, размещенные на нескольких зарубежных сайтах, запрещенными к распространению.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой ранее предложил запретить иностранную музыку на российских стриминговых сервисах. Рок-музыкант и поэт Гарик Сукачев раскритиковал эту идею.