Суд в Москве арестовал двух человек по делу о госизмене

Двух человек арестовали в Москве по подозрению в государственной измене

Мещанский суд Москвы принял решение о заключении под стражу двух подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные судебной картотеки.

Согласно этим данным, под арест попали Некрасов М.Б. и Омельченко Т. Н. Их обвиняют в нарушении статьи 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Об аресте подозреваемых ходатайствовало следствие, 26 ноября суд это ходатайство удовлетворил.

Дело Некрасова и Омельченко рассматривается в закрытом режиме, поскольку в нем фигурируют материалы, относящиеся к гостайне. Подробности процесса не разглашаются.

Поправки, предусматривающие пожизненное заключение за государственную измену, депутаты приняли в апреле 2023 года. Позднее их добрил Совет Федерации и подписал глава государства.