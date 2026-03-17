Суд Удмуртии закрыл дело местной жительницы по статье о превышении самообороны

В Ижевске завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Ее обвиняли в убийстве, сообщила Izhlife Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Согласно предоставленным данным, 9 ноября 2023 года женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла множество ножевых ранений 33-летнему мужчине. Он скончался на месте от полученных травм.

Суд, руководствуясь вердиктом присяжных, переквалифицировал действия подсудимой на статью 108 УК РФ «Убийство при превышении пределов необходимой обороны». Учитывая категорию преступления и истечение срока давности с момента совершения деяния, суд постановил прекратить производство по делу.

Гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда и взыскании ущерба остался без рассмотрения.