Суд рассмотрит дело о военных преступлениях финских оккупантов в Карелии

В Карелии рассмотрят заявление об установлении факта геноцида народов СССР, направленного по поручению генерального прокурора Игоря Краснова в Верховный суд Республики Карелия. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Рассматривается вопрос признания геноцидом советского народа установленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии в годы ВОВ на территории Карело-Финской ССР в границах современной Карелии», — отметили в сообщении.

Суду представили материалы в 14 томах, в которых изложены доказательства убийств и массовых истязаний оккупантами мирных жителей и военнопленных.

В ходе заседания показания дадут свидетели, являющихся очевидцами событий 1941–1944 годов, а также осведомленных о фактах злодеяний фашистов от участников Великой Отечественной войны.

Ранее Волгоградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны.

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