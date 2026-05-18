Суд признал законным постановление Управления о привлечении ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности
Ранее Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении рекламного законодательства было принято решение о признании в действиях ПАО «Совкомбанк» нарушения Закона о рекламе и выдано обязательное для исполнения предписание.
В связи с неисполнением предписания Управление вынесло постановление о привлечении ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.
Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Совкомбанк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-302793/25).
В соответствии с частью 2.6 статьи 19.5 КоАП невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении либо недопущении ограничивающих конкуренцию действий или законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных законодательством Российской Федерации действий, за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1 - 2.5 указанной статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.