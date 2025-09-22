Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «Эдинбург» к административной ответственности

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужила жалоба гражданки на нарушение ООО «Эдинбург» Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

Рассмотрев указанную жалобу, Управление возбудило дело об административном правонарушении по признакам нарушения Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.