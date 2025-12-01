Суд признал законным постановление Управления о привлечении АО «Почта Банк» к административной ответственности

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дел о нарушении законодательства о рекламе были приняты решения о признании в действиях АО «Почта Банк» нарушений, выразившихся в направлении СМС-сообщения и телефонного звонка, в которых отсутствует наименование лица, оказывающего финансовые услуги, а также умалчивается обо всех условиях кредита.

На основании принятых решений Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении АО «Почта Банк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 000 рублей.