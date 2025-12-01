Суд признал законным постановление Управления о привлечении АО «Почта Банк» к административной ответственности

Ранее Управлением по итогам рассмотрения дел о нарушении законодательства о рекламе были приняты решения о признании в действиях АО «Почта Банк» нарушений, выразившихся в направлении СМС-сообщения и телефонного звонка, в которых отсутствует наименование лица, оказывающего финансовые услуги, а также умалчивается обо всех условиях кредита.
На основании принятых решений Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении АО «Почта Банк» к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 000 рублей.
Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Почта Банк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-239868/25).
В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
