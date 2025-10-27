Суд признал законным постановление о привлечении Администрации Сергиево-Посадского городского округа о правонарушении

Ранее Управлением по итогам рассмотрения обращения Администрации было вынесено решение об отказе во включении сведений о физическом лице в реестр недобросовестных участников аукциона.

На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении Администрации Сергиево-Посадского г.о. МО к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.