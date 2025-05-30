Суд признал незаконным сокращение «Победой» размеров ручной клади

Суд по требованию прокуратуры признал незаконным действия авиакомпании «Победа», сократившей размеры ручной клади. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

«По результатам рассмотрения Щербинским районным судом Москвы искового заявления <…> указанные действия признаны незаконными», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, «Победа» злоупотребила правом на определение габаритов ручной клади. Размеры ручной клади сократили — до ширины 4 сантиметров.

В прокуратуре обратили внимание, что такие стандарты исключают свободную перевозку не попадающих под ограничения по закону вещей, в числе которых устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка или букет цветов.

Ранее «Победа» прокомментировала сообщения об отмене онлайн-регистрации для пассажиров с детьми.