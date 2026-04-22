Суд признал недействительным контракт на ямочный ремонт в Заокском районе Тульской области

Арбитражный суд Тульской области удовлетворил иск заместителя прокурора региона к администрации Заокского района и индивидуальному предпринимателю Г. В результате контракт на ямочный ремонт дорог признан недействительным, с предпринимателя взыскано 6 322 344 рублей в бюджет района и 132 335 рублей госпошлины в федеральный бюджет. Об этом написала «ТСН24» .

Так, 8 мая 2024 года администрация заключила с индивидуальным предпринимателем контракт на 7 816 202 рублей для ликвидации «пучин» на дорогах. Подрядчик выполнил работы на сумму 6 322 344 рублей, остаток в размере 1 493 858 рублей был аннулирован при расторжении контракта.

Прокуратура Тульской области выявила, что закупка проводилась у единственного поставщика без оснований. Протокол комиссии по чрезвычайным ситуациям не подтверждает наличие чрезвычайной ситуации, поэтому работы не требовали срочности.

Министерство по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области считает, что заказчик не представил документы, фиксирующие опасное природное явление на территории Заокского района.

Тульское управление УФАС оштрафовало экс-главу Заокского района Александра Атаянца за принятие решения о способе определения поставщика без проведения конкурса и аукциона.

Суд постановил, что обстоятельства не были внезапными и чрезвычайными, а дефекты дорог оказались плановыми. Доводы ответчиков были отклонены, поскольку противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам.