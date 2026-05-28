Свердловчанка добилась увеличения компенсации за гибель дочери спустя 27 лет

Жительница Свердловской области добилась увеличения компенсации за гибель своей дочери, которая произошла более 27 лет назад. По сообщению объединенной пресс-службы судов Свердловской области, суд более чем в 10 раз увеличил сумму компенсации морального вреда, присужденную еще в 1998 году. Об этом написало URA.RU .

«В ноябре 1998 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть девушки», — отметили в ведомстве.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы и взыскал в пользу матери погибшей 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Несмотря на выданный исполнительный лист, фактически взыскать удалось лишь незначительную сумму. Остаток долга оставался непогашенным более 27 лет. Только в конце 2025 года должник передал женщине 400 тысяч рублей в счет компенсации потерь от обесценивания и 100 тысяч рублей, полностью погасив основной долг.

В 2026 году женщина вновь подала в суд заявление — на этот раз об индексации всей присужденной суммы за период с 1998 года по ноябрь 2025-го. Железнодорожный районный суд удовлетворил требования частично, взыскав с должника индексацию в размере 1 081 891,49 рубля. Должник обжаловал определение, но Свердловский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.