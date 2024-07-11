Суд приостановил работу трех баров в Нижнем Новгороде за нелегальную торговлю спиртными напитками

В Нижнем Новгороде по решению суда приостановлена работа трех баров, нелегально продававших алкогольные напитки. Как написало НИА «Нижний Новгород», их закрыли на 90 суток.

Обнаружить нелегальную торговлю полицейским удалось во время рейдов. Они составили протоколы за нарушение правил продажи и направили их в суд.

Теперь на протяжении указанного срока судебный пристав будет выезжать на места и проверять исполнение решения суда.

Заглянуть за железный занавес. Что нужно знать о поездке в КНДР

Борьба противоположностей. Россиянам раскрыли главные козыри финалистов Евро-2024

Алсу в разводе — шоубиз в раздрае. Что известно о разрыве певицы с Яном Абрамовым

«Небесных таин сказателю, всех языков учителю». Как отмечают День Петра и Павла

«Правил практически не существует». Что такое сапы и в чем их опасность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте