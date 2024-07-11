Суд приостановил работу трех баров в Нижнем Новгороде за нелегальную торговлю спиртными напитками

В Нижнем Новгороде по решению суда приостановлена работа трех баров, нелегально продававших алкогольные напитки. Как написало НИА «Нижний Новгород» , их закрыли на 90 суток.

Обнаружить нелегальную торговлю полицейским удалось во время рейдов. Они составили протоколы за нарушение правил продажи и направили их в суд.

Теперь на протяжении указанного срока судебный пристав будет выезжать на места и проверять исполнение решения суда.