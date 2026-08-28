Суд подтвердил решение Управления: ФГБУ «МФК Минфина России» признано нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Столичный фрукт» на действия Заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку свежих овощей, фруктов, ягод, зелени для нужд ФГБУ «МФК Минфина России».