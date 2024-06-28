Суд поддерживает решение Управления о признании ГКУ МО «МОЦ ИКТ» нарушившим Закон о контрактной системе﻿

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «АРМТЭКС» на действия ГКУ МО «МОЦ ИКТ» (Заказчик) при проведении ООО «РТС-тендер» (Оператор электронной площадки) закрытого запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства Заказчика.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «АРМТЭКС» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

 Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ГКУ МО «МОЦ ИКТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-283090/23).

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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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