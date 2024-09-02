Суд поддерживает решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Чизбург» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Чизбург» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на поставку плиты поверочной чугунной.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-50797/2024).

Интересно

Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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