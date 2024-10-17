Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Строй-СТК» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Химкинская больница» о внесении сведений в отношении ООО «Строй-СТК» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по оснащению медицинских учреждений Московской области стационарными автономными модульными дизель-генераторными установками.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Строй-СТК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-162165/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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