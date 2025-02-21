Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «ССТ-Проект» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБОУ г.о. Клин «Клинское городское хозяйство» о внесении сведений в отношении ООО «ССТ-Проект» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по разработке архитектурно-планировочной концепции, инженерным изысканиям и проектно-сметной документации на благоустройство территории.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ССТ-Проект» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-228132/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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