Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Сэмпер» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное предприятие «Исток» им. А.И. Шокина о внесении сведений в отношении ООО «Сэмпер» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на выполнение работ по организации строительства по проектам.