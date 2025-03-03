Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Профи-Воздух» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» о внесении сведений в отношении ООО «Профи-Воздух» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку автоматической коробки передач.