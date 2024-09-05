Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Приоритет» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального учреждения спорта «Спортивный комплекс «Истра» г.о. Истра Московской области (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Приоритет» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на оказание услуг по ремонту большого спортивного зала.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Приоритет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-16165/2023).