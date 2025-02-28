Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «МСК-СРБ» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУК МО «Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» о внесении сведений в отношении ООО «МСК-СРБ» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на огнезащитную обработку материалов и конструкций.