Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Малахит» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Пансионат «Ногинский» о внесении сведений в отношении ООО «Малахит» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку спортивных товаров.