Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Форснаб» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» о внесении сведений в отношении ООО «Форснаб» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставку ванны ультразвуковой, вытяжного шкафа с раковиной, стола-мойки двойного, шкафа лабораторного вытяжного.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Форснаб» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-175994/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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