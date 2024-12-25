Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Форснаб» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» о внесении сведений в отношении ООО «Форснаб» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на поставку ванны ультразвуковой, вытяжного шкафа с раковиной, стола-мойки двойного, шкафа лабораторного вытяжного.