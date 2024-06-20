Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Фаворит» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации г. о. Серпухов Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Фаворит» в РНП по факту уклонения общества от заключения контракта на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на детских площадках г. о. Серпухов.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества — подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Фаворит» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-58843/2024).

Интересно

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». *РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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