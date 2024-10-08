Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Евро Строй» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ Московской области «Люберецкая областная больница» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «ЕвроСтрой» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту медицинского учреждения.