Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Евро Строй» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ Московской области «Люберецкая областная больница» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «ЕвроСтрой» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту медицинского учреждения.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ЕвроСтрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-152156/24).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
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