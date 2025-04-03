Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «Евро Строй» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» о внесении сведений в отношении ООО «Евро Строй» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения договора на выполнение работ по текущему ремонту подвальных помещений.