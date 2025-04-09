Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «ДСК» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «ЖКХ и Благоустройство» Дмитровского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «ДСК» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на благоустройство набережной пруда на территории города Дмитров.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ДСК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-309064/2024).
Интересно
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.
Еще 2 перехода через ж/д пути построят в Одинцове к концу 2025 года
Не самая эффектная, но важная тема. Что Россия и США обсудят в Стамбуле 10 апреля
Францию и Великобританию уличили в планах подготовки интервенции в Одессу
В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО китайцах
Ждет возвращения отца? Дочь Михаила Ефремова приехала к его дому в центре Москвы
Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в парижском аэропорту
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте