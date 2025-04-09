Суд поддерживает решение о включении сведений в отношении ООО «ДСК» в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «ЖКХ и Благоустройство» Дмитровского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «ДСК» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на благоустройство набережной пруда на территории города Дмитров.