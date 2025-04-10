Суд поддерживает решение и предписание Управления о признании ООО «Хартия» нарушившей Закон о защите конкуренции

Ранее в Управление поступило обращение ФГБУН «Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова» Российской академии наук о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Хартия».
ООО «Хартия» не согласилось с решением и предписанием Управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Хартия» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-316537/2024).
Интересно
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых является ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности.
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