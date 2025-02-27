Суд поддерживает решение и предписание Управления о нарушении ООО «Техно-Бус», ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто»

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило выявление антимонопольным органом в сведениях, представленных оператором электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер», признаков нарушения Закона о защите конкуренции в ходе электронных аукционов.
ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто» не согласились с решением и предписанием Управления и обратились в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-226017/2023).
Интересно
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
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