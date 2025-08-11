Суд поддержал решения Управления о признании МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства нарушившими закон

Ранее в Управление поступила жалоба физического лица на действия МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи Московской области», МКУ «Управление в сфере закупок для муниципальных нужд» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении открытых конкурсов на оказание услуг по техническому обследованию состояния здания.
Администрация городского округа Мытищи Московской области не согласилась с решениями Управления и обратилась в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал Администрации городского округа Мытищи Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решений Московского областного УФАС России (А40-264930/24).
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку при заявлениях, сообщениях физического лица, юридического лица либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
