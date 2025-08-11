Суд поддержал решения Управления о признании МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства нарушившими закон

Ранее в Управление поступила жалоба физического лица на действия МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Мытищи Московской области», МКУ «Управление в сфере закупок для муниципальных нужд» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении открытых конкурсов на оказание услуг по техническому обследованию состояния здания.