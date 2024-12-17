Суд поддержал решение Управления о признании жалобы ООО «Энергетика» о нарушении Закона о закупках необоснованной

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Энергетика» на действия (бездействие) ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «АСТ ГОЗ» запроса котировок на право заключения договора на поставку большегрузных колесных опор.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Энергетика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-187434/24).