Суд поддерживает решение Управления о признании жалобы ООО «Единая информационная система 229» о нарушении Закона

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Единая информационная система 229» на действия (бездействие) Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области при проведении закупок на оказание услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решение об обращении взыскания на имущество.