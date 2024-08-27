Суд поддерживает решение Управления о признании жалобы ООО «Единая информационная система 229» о нарушении Закона

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «Единая информационная система 229» на действия (бездействие) Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области при проведении закупок на оказание услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решение об обращении взыскания на имущество.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу Общества необоснованной.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Единая информационная система 229» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-59773/2024).

Интересно

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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