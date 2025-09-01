Суд поддержал решение Управления о признании жалобы хозяйствующего субъекта о нарушении Закона о защите конкуренции

Ранее в Управление поступила жалоба хозяйствующего субъекта на действия (бездействие) организатора торгов – конкурсного управляющего и электронной торговой площадки АО «Центр Дистанционных Торгов» при организации и проведении торгов по реализации имущества должника – ООО «Тверьоблэлектро» в форме публичного предложения.

Хозяйствующий субъект не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал хозяйствующему субъекту в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-94849/25).

Интересно

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

