Суд поддерживает решение Управления о признании ПАО «КМЗ» нарушившим Закон о закупках

Ранее в Управление поступила жалоба ООО «МСК Актив» на действия ПАО «КМЗ» (Заказчик) при проведении ООО «АСТ ГОЗ» (Оператор электронной площадки) закрытого запроса котировок в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства Заказчика.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «МСК Актив» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

 Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ПАО «КМЗ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-167331/23).

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