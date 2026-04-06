Суд поддержал решение Управления о признании ГБУЗ МО «Лобненская больница» нарушившим Закон о контрактной системе
Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба ООО «ТРТК» на действия Заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-Тендер» электронного аукциона на поставку реагентов для КДЛ для нужд ГБУЗ МО «Лобненская больница».
Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ГБУЗ МО «Лобненская больница» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-266271/25).
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».